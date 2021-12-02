Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:24

Более 600 столичных объектов получили сообщения о "минировании" – СМИ

происшествия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в столичных школах и судах поступали в среду. Однако угрозы не подтвердились, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, эвакуировать пришлось около тысячи человек.

Собеседник агентства отметил, что все поступившие сообщения были проверены специалистами, угрозы не подтвердились.

Накануне в Москве приступили к проверке всех школ и судов после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.

Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе. В частности, в штатном режиме заработал Савеловский суд.

Неизвестные сообщили о "минировании" всех школ и судов в Москве – СМИ

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать