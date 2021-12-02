Более 600 столичных объектов получили сообщения о "минировании" – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в столичных школах и судах поступали в среду. Однако угрозы не подтвердились, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, эвакуировать пришлось около тысячи человек.

Собеседник агентства отметил, что все поступившие сообщения были проверены специалистами, угрозы не подтвердились.

Накануне в Москве приступили к проверке всех школ и судов после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.

Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе. В частности, в штатном режиме заработал Савеловский суд.