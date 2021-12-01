Неизвестные сообщили о "минировании" всех школ и судов Москвы – СМИ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Москве приступили к проверке всех школ и судов после получения анонимных сообщений об их минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступили угрозы минирования всех школ и судов в Москве", – сказал источник.

По его словам, специалисты уже выехали на места для проведения соответствующих проверок. При этом он не уточнил, планируется ли эвакуировать здания.

Ранее, 17 ноября, из Мосгорсуда и 15 районных судов столицы эвакуировали людей из-за угрозы минирования. Из-за этого были перенесены некоторые заседания, в том числе по отбору присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова.

После проверки зданий правоохранителями работа судов была возобновлена.

