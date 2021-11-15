Неизвестный сообщил о "минировании" Большого театра

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники правоохранительных органов обследуют здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения о его "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Большого театра по адресу Театральная площадь, дом 1, "заминировано", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что для проверки данной информации на место направлены кинологи, сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее, 5 ноября, из-за сообщения о "минировании" людей эвакуировали из аэропорта в Астраханской области. В ходе проверки здания оперативниками угрозы для жизни и здоровья пассажиров обнаружено не было.

