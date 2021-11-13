В Москве эвакуировали ТЦ "Гагаринский". У входа в здание на улице Вавилова собралась толпа.

Очевидцы утверждают, что сработала пожарная тревога, но МЧС эту информацию пока не подтверждает. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

