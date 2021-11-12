Мэр Петрозаводска пострадал в ДТП в Карелии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил перелом в результате ДТП. Об этом он сообщил в пятницу вечером, 12 ноября, на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Нахожусь в палате наблюдения БСМП. Кажется, отделаться ушибами не удалось – заработал перелом. Жду операции", – написал он.

Он также сообщил, что попал в аварию в качестве пешехода. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:34 по московскому времени в пятницу.

В ведомстве уточнили, что автомобиль наехал на пешехода в районе улицы Ленина у дома под номером 1.

Ранее сообщалось, что на трассе в Карелии столкнулись автомобиль и пассажирский автобус, в котором находились 15 человек. Водитель погиб. Среди пострадавших есть пассажир легковушки.