Крупное ДТП с автобусом произошло на трассе в Карелии

Фото: группа МЧС по Республике Карелия

Один человек погиб и тринадцать пострадали при столкновении автобуса и автомобиля на трассе в Карелии, сообщает РИА Новости.

В среду в 16:10 на 708-м километре трассы "Кола" водитель Nissan Almera врезался в автобус, в котором находилось 15 пассажиров.

Погиб водитель легкового автомобиля. Среди пострадавших есть пассажир легковушки.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла в столичном районе Отрадном. На улице Декабристов в районе дома 2, корпуса 3, столкнулись легковушка и скорая помощь.

В результате аварии никто не пострадал.