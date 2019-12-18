Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей произошла в столичном районе Отрадном, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

"На улице Декабристов в районе дома 2, корпуса 3, произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

В настоящий момент на месте ДТП работает полиция. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Непогода и плохая видимость стали причиной увеличения аварий. Так, ДТП произошло на востоке Москвы. Несколько автомобилей столкнулись на участке Северо-Восточной хорды в районе дома 71 по Измайловскому шоссе.

Автомобиль ВАЗ разорвало на части, мужчина вылетел из салона на проезжую часть. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.