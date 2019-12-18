Автобус столкнулся с грузовиком на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы.

В результате ДТП один человек получил ранения, рассказали Агентству "Москва" в ГИБДД по столице. Авария произошла в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту в сторону области.

Отмечается, что автобус следовал без пассажиров. На месте ДТП работают полицейские. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Пять человек ранее пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье. Авария произошла на 16-м километре трассы М7 "Волга".