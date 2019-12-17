Две фуры и "Газель" столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в районе Ясенева на юго-западе столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу, авария произошла на 37 километре внешней стороны кольцевой автодороги.

Столкнулись автомобили "Газель", Lada Largus и две фуры. В результате ДТП пострадал один человек. В районе аварии ограничено движение по трем полосам.

Пять человек ранее пострадали при столкновении автобуса и фуры в Подмосковье. Авария произошла на 16-м километре трассы М-7 "Волга".