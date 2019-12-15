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Автобус с 49 пассажирами перевернулся на трассе в Нижегородской области, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Погибших нет.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

Авария с нерейсовым автобусом произошла около 16:00 в Балахнинском районе. Следовал он из Иванова в Дзержинск. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В субботу, 14 декабря, сообщалось о перекрытии автомобильного движения в районе Глебовского моста в Москве из-за аварии.

