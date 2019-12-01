Пассажирский автобус упал с моста в Забайкальском крае

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Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел в 60 километрах от Стретенска. Уточняется, что автобус следовал из Сретенска в Читу. Всего в автобусе находились 43 человека.

В ГИБДД сообщили "Интерфаксу", что в результате ДТП, по предварительным данным, погибли 10 пассажиров автобуса, еще пять доставлены в больницу.

В ведомстве добавили, что причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо у автобуса, в результате чего транспорт слетел с дорожной части в реку Куенга. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь.

Ранее на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск произошла авария с участием микроавтобуса Hyundai и грузовика Shacman. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы.

