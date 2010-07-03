В Перу 15 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть

15 человек погибли и 20 получили травмы в результате падения автобуса в пропасть на северо-западе Перу, пишет местная газета Comercio.

Инцидент произошел на немощеном участке шоссе по пути из населенного пункта Калланкас в Трухильо – административный центр региона Ла-Либертад. Движение там бывает затруднено из-за поднимающейся пыли.

Что стало причиной ДТП – еще предстоит установить.

Днем ранее автобус упал в пропасть на юго-востоке страны в регионе Пуно. В этой аварии погибли шесть человек и почти 40 пострадали.

На северо-западе Подмосковья легковушка и грузовик с полуприцепом столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли три человека.