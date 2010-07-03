Беспилотный автомобиль попал в ДТП на западе Москвы

15:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
На западе столицы беспилотный автомобиль "Яндекса" врезался в легковую машину. ДТП произошло в районе Проектируемого проезда № 4931, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Уточняется, что авария произошла по вине водителя беспилотника.
"В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в момент ДТП беспилотник находился под управлением водителя-испытателя.
Ранее руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук заявил, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4-7 лет. По его словам, сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.
Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 Волга и М4 Дон получили статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.
В России сейчас насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников. Компания "КамАЗ" разработала автоматизированные грузовые автомобили, ООО "КБ Аврора" – беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы, "Яндекс" – автоматизированные легковые автомобили (будущее такси). О своем участии в эксперименте также сообщили в МАДИ, "Иннополисе", Таганрогском университете, а также в Scania, Volvo и MAN.
Постановление о проведении с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
На выставке МАКС презентовали модель аэротакси
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: