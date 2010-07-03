Беспилотный автомобиль попал в ДТП на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

На западе столицы беспилотный автомобиль "Яндекса" врезался в легковую машину. ДТП произошло в районе Проектируемого проезда № 4931, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Уточняется, что авария произошла по вине водителя беспилотника.

"В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения. Водитель временно отстранен от участия в тестировании", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в момент ДТП беспилотник находился под управлением водителя-испытателя.

Ранее руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук заявил, что беспилотные автомобили могут начать курсировать по Москве через 4-7 лет. По его словам, сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.

Эксперимент продлится до 2022 года. Тесты помогут усовершенствовать софт. Трассы М7 Волга и М4 Дон получили статус транзитных дорог для переезда беспилотников в пилотируемом режиме до мест тестирования.

В России сейчас насчитывается 20 компаний, которые занимаются разработками систем управления беспилотников. Компания "КамАЗ" разработала автоматизированные грузовые автомобили, ООО "КБ Аврора" – беспилотную сельскохозяйственную технику и автобусы, "Яндекс" – автоматизированные легковые автомобили (будущее такси). О своем участии в эксперименте также сообщили в МАДИ, "Иннополисе", Таганрогском университете, а также в Scania, Volvo и MAN.

Постановление о проведении с 1 декабря 2018 года эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

