В "Яндексе" назвали сроки внедрения беспилотных авто в Москве

06:12
06:12
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Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Беспилотные автомобили могут начать ездить в Москве через 4-7 лет. Об этом заявил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.
По его словам, сейчас в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель. Однако управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.
Полищук отметил, что изначально запускаться беспилотники начнут в отдельных районах, постепенно их распространение будет расширяться, передает РИА Новости.
При этом в некоторых городах беспилотники поедут раньше. "Есть, например, города или особые территории, где на дорогах гораздо более легкие условия, чем в Москве", – пояснил он.
Сферами применения беспилотников может быть все, что касается перевозок – начиная от фур и заканчивая перевозкой в формате такси или курьерской доставки.
Эксперт добавил, что "Яндекс" разрабатывает специальный кол-центр, который должен будет реагировать на ситуации на дороге и в которой сможет обратиться беспилотник.
Ранее сообщалось, что законодательно закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования должны в конце 2021 года.
"Вечер": перспективы беспилотного такси
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