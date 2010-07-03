Беспилотный автомобиль "Яндекса" нарушил ПДД при тестировании в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, автомобиль пересек стоп-линию на пересечении Мосфильмовской улицы и Проектируемого проезда № 6095.
Тестировать беспилотные автомобили начали в июне текущего года. Проводится тестирование пяти единиц беспилотной техники на базе Toyota Prius. Сертификация включает оценку технического состояния машины и дублирует проверки, которые проходят серийные автомобили перед выходом на дороги под управлением людей.
Обкатывают беспилотные машины на МКАД, ТТК, Кутузовском и Ленинском проспектах, во дворах спальных районов Бутово и Митино и на некоторых улицах в центре столицы.
Проектом занимается компания "Автонет". В эксперименте принимают участие около 150 машин с оборудованием от нескольких компаний, в том числе "Яндекс", КамАЗ, МАДИ, "Иннополис". Эксперимент продлится до 2022 года. Машины получат знак "А", его можно будет использовать на всех машинах с высокой степенью автоматизации.
Законодательно закрепить применение беспилотных технологий на автомобильных дорогах должны в конце 2021 года. Кроме того, РЖД собирается с 2021 года поэтапно внедрять беспилотные поезда на МЦК. В 2019-2020 годах компания изготовит образцы для опытов, протестирует комплекс автоматического управления, разработает и утвердит нормативные документы.
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