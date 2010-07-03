В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
"В ближайшее время данное тестирование 5 автомобилей позволит определить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий. Если эксперимент признают экономически выгодным, то стоимость такси снизится еще на 20%", – передает Агентство "Москва" ее сообщение.
Как сообщает газета "Известия", тестировать автомобили в Москве начал сервис "Яндекс". Проводится тестирование пяти единиц беспилотной техники на базе Toyota Prius.
Скоро на дороги выйдут еще более 20 автомобилей. На данном этапе тестов в машинах находятся водители, которые в момент нестандартной ситуации готовы взять управление на себя.
"В рамках текущей процедуры можно подключать машины к тестированию только после прохождения сертификации, а это существенно замедляет процесс их вывода на дороги", – сказал представитель компании.
Сертификация включает оценку технического состояния машины и дублирует проверки, которые проходят серийные автомобили перед выходом на дороги под управлением людей.
Обкатывать беспилотные машины будут на МКАД, ТТК, Кутузовском и Ленинском проспектах, во дворах спальных районов Бутово и Митино и на некоторых улицах в центре столицы.
Проектом занимается компания "Автонет". В эксперименте принимают участие около 150 машин с оборудованием от нескольких компаний, в том числе "Яндекс", "Камаз", МАДИ, "Иннополис". Эксперимент продлится до 2022 года. Машины получат знак "А", его можно будет использовать на всех машинах с высокой степенью автоматизации.
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