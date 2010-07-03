Рогозин объявил о создании в России медицинского беспилотного трамвая

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о создании первого медицинского беспилотного трамвая. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Рогозина, это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi и медицинским элементами, которые позволят пассажиру пройти "минимальное медобследование".

Глава Роскосмоса отметил, что такой трамвай будет стоить около 26 миллионов рублей, что значительно ниже аналогов российского производства. "Стоимость новых трамваев, которые приобретаются городскими властями, сегодня – порядка 36 млн рублей", – уточняет Рогозин

Он также добавил, что первый опытный трамвай разработает филиал "Центра Хруничева" "Усть-Катавский трамвайный завод" и компания "Инвитро".

Ранее сообщалось, что РЖД планирует с 2021 года поэтапно внедрять беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК). В этом и в следующем годах компания намерена изготовить опытные образцы, протестировать комплекс автоматического управления, разработать и утвердить нормативную документацию для беспилотного управления на МЦК.

Кроме того, в 2021 году в России появится первая автомойка для беспилотных автомобилей. Мойка будет предназначена и для автоматизированного и "подключенного" к системе связи V2X транспорта, и для обычных автомобилей, однако цена будет дороже.