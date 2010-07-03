Рогозин объявил о создании в России медицинского беспилотного трамвая

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о создании первого медицинского беспилотного трамвая. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Рогозина, это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi и медицинским элементами, которые позволят пассажиру пройти "минимальное медобследование".
Глава Роскосмоса отметил, что такой трамвай будет стоить около 26 миллионов рублей, что значительно ниже аналогов российского производства. "Стоимость новых трамваев, которые приобретаются городскими властями, сегодня – порядка 36 млн рублей", – уточняет Рогозин
Он также добавил, что первый опытный трамвай разработает филиал "Центра Хруничева" "Усть-Катавский трамвайный завод" и компания "Инвитро".
Ранее сообщалось, что РЖД планирует с 2021 года поэтапно внедрять беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК). В этом и в следующем годах компания намерена изготовить опытные образцы, протестировать комплекс автоматического управления, разработать и утвердить нормативную документацию для беспилотного управления на МЦК.
Кроме того, в 2021 году в России появится первая автомойка для беспилотных автомобилей. Мойка будет предназначена и для автоматизированного и "подключенного" к системе связи V2X транспорта, и для обычных автомобилей, однако цена будет дороже.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.