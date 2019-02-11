Беспилотный трамвай протестируют в столице

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В столице в ближайшее время планируют протестировать беспилотный трамвай на маршруте номер 17 "Останкино – Медведково". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей компании "ПК Транспортные системы".

На данный момент беспилотный трамвай испытывают на площадке депо имени Баумана и в ближайшие несколько месяцев выпустят на линию без пассажиров.

Состав имеет интеллектуальную систему управления, включающую до 20 видеокамер и до 10 радаров, которые позволяют системе распознавать пассажиров, автомобили и другие объекты.

Беспилотный состав создали "ПК Транспортные системы" и российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует с 2021 года поэтапно внедрять беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК). В этом и в следующем годах компания намерена изготовить опытные образцы, протестировать комплекс автоматического управления, разработать и утвердить нормативную документацию для беспилотного управления на МЦК.

Кроме того, в 2021 году в России появится первая автомойка для беспилотных автомобилей. Мойка будет предназначена и для автоматизированного и "подключенного" к системе связи V2X транспорта, и для обычных автомобилей, однако цена будет дороже.