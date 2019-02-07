Автомойка для беспилотников появится в России в 2021 году

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Первая в России автомойка для беспилотных автомобилей появится в Москве в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе НТИ "Автонет".

"Мойка будет предназначена и для автоматизированного и "подключенного" к системе связи V2X транспорта, и для обычных автомобилей, однако цена будет дороже. Проект такой мойки уже разработан, ее появление – вопрос необходимости. Оборудование будет полностью отечественным", – сказали в компании, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе также отметили, что в настоящий момент автомойка беспилотника занимает более четырех часов. Там подчеркнули, что неправильная и неосторожная мойка автоматизированного автомобиля может привести к "слепоте" транспортного средства и создать потенциально опасные ситуации на дорогах.

Предполагается, что по мере увеличения числа "подключенных" и автоматизированных авто, действующие автомойки можно будет переделать под новые нужды.

В начале зимы в столице началось тестирование беспилотных автомобилей. Документ, разрешающий эксплуатировать на дорогах общего пользования "транспортные средства с высокой степенью автоматизации", подписал в ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правда, на дорогах Москвы беспилотники появятся только весной 2019 года.

На время эксперимента такие автомобили получат специальный знак, подразумевающий "Автономное вождение" – букву "А". Во время тестов за рулем беспилотника будет сидеть специалист-инженер, который в случае экстренной ситуации может быстро взять управление в свои руки. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года в Москве, а также в Татарстане. За это время на дорогах двух регионов появятся 100 беспилотных автомобилей. Тесты покажут эффективность работы автоматизированной системы вождения и подтвердят возможности использования таких машин на трассах.