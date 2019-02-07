Беспилотники могут поехать по МЦК в 2021 году

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РЖД планирует с 2021 года поэтапно внедрять беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК). Такое заявление сделал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"2021 год – поэтапный переход на беспилотное вождение на МЦК", – сказал он, выступая на форуме "Транспортное образование и наука", сообщает ТАСС.

В этом и в следующем годах компания намерена изготовить опытные образцы, протестировать комплекс автоматического управления, разработать и утвердить нормативную документацию для беспилотного управления на МЦК.

С 2018 года РЖД занимается разработкой модулей технических средств для модернизации бортовых систем беспилотного управления.

Ранее советник генерального директора РЖД Валентин Гапанович говорил, что в начале этого года может пройти тестовая поездка по МЦК в автоматическом режиме. Уточняется, что машинист все равно будет присутствовать.

В 2019 году у пассажиров электричек на всех направлениях МЖД появится возможность купить билет через мобильное приложение. Сейчас с помощью смартфона можно приобрести билеты на Павелецком, Ярославском, Казанском и Ленинградском направлениях.