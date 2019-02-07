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11:00

Купить билет через мобильное приложение можно будет на всех направлениях МЖД

транспорт технологии эксклюзив

11:00

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В 2019 году у пассажиров электричек на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД) появится возможность купить билет через мобильное приложение. Сейчас с помощью смартфона можно купить билеты на Павелецком, Ярославском, Казанском и Ленинградском направлениях. Об этом порталу Москва 24 рассказал начальник Управления ИТ АО "Центральная ППК" Игорь Евдокимов.

"Покупку билетов через мобильное приложение на всех направлениях обслуживания нашей компанией планируем сделать в течение года", – пояснил Евдокимов. По его словам, специалисты уже сейчас собирают замечания и предложения пассажиров на тех направлениях, где уже есть такая возможность.

Кроме того, прорабатывается возможность покупки через приложение абонементных билетов и билетов льготникам.

Чтобы приобрести электронный билет, нужно установить приложение "Расписание и билеты ЦППК", затем зайти в раздел "Расписание" или "Купить билет", выбрать маршрут, электропоезд, дату поездки и вид билета – "туда" или "туда-обратно". Заплатить за билет можно банковской картой или через Apple Pay. После покупки электронного билета его нужно активировать в приложении, просканировать QR-код на дисплее, размещенном на спецтурникете на станции отправления. На электронном билете появится штрих-код, который нужно приложить к сканеру турникета на железнодорожной станции.

Сейчас купить электронный билет можно для большинства станций четырех направлений Московской железной дороги (МЖД). Такая возможность есть у пассажиров 10 платформ Павелецкого направления: Павелецкий вокзал, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Домодедово, Аэропорт-Домодедово, Барыбино, Михнево, Ступино.

С 1 ноября прошлого года можно купить электронный билет на Ярославском направлении для 22 станций: Ярославский вокзал, Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиноостровская, Лось, Перловская, Тайнинская, Мытищи, Подлипки-Дачные, Воронок, Щелково, Чкаловская, Монино, Ивантеевка-2, Ивантеевка, Фрязино-Пассажирская, Строитель, Заветы Ильича, Пушкино, Александров-1.

Мобильный сервис также позволяет оформить билеты от станций Казанского направления: Казанский вокзал, Электрозаводская, Новая, Фрезер, Перово, а также Вешняки, Выхино, Косино, Ухтомская, Люберцы, Панки и Томилино. В перечень станций также входят Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Фабричная, Раменское, 88 км, Коломна, Голутвин, Куровская и Шатура.

Для того, чтобы купить электронный билет для проезда на Ленинградском направлении, необходимо скачать еще одно приложение "РЖД Пассажирам". Оно позволяет приобретать билеты на пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), курсирующие на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). В приложении можно оформить разовые билеты "туда" или "туда и обратно" на обычные электрички, поезда "Комфорт" и скоростные "Ласточки". Также можно купить электронный абонемент.

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Федотов Анатолий
транспорт технологии эксклюзив

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