Пассажиры Казанского направления МЖД смогут купить билеты через приложение

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Пассажиры Казанского направления МЖД смогут приобрести билеты на электропоезда через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

С 29 декабря у пользователей приложения "Расписание и билеты ЦППК" появится возможность покупать разовые билеты для проезда от 24 станций Казанского направления. Новый мобильный сервис позволяет оформить билеты от станций Москва (Казанский вокзал), Электрозаводская, Новая, Фрезер, Перово, а также Вешняки, Выхино, Косино, Ухтомская, Люберцы, Панки и Томилино. В перечень станций, откуда пассажиры смогут купить билет через приложение, также попали Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Фабричная, Раменское, 88 км, Коломна, Голутвин, Куровская и Шатура.

Как подчеркнули в ЦППК, Казанское направление стало третьим, где доступна опция покупки электронных билетов. Новая услуга появилась в мобильном приложении в сентябре этого года. Сначала ей можно было воспользоваться только для проезда между десятью станциями Павелецкого направления. Позже пассажиры электричек получили возможность приобрести билет от станций с турникетами до любого остановочного пункта Павелецкого направления. Кроме того, в ноябре доступ к сервису получили пассажиры Ярославского направления.

В следующем году ЦППК планирует расширить перечень станций, доступных для оформления электронных билетов. В компании также пообещали, что в будущем через мобильное приложение можно будет купить не только разовые билеты, но и абонементы.

В декабре на восьми направлениях Московской железной дороги запустили 90 дополнительных электричек. Они курсируют по будням на Белорусском и Курском направлениях, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Также число рейсов электричек увеличилось на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском, Киевском и Ленинградском направлениях.