На МЖД запустили 90 новых электричек

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На восьми направлениях Московской железной дороги запустили 90 дополнительных электричек, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Благодаря этому в будни в пригородных электропоездах появилось 100 тысяч дополнительных мест для пассажиров.

На новое расписание электрички перешли еще 9 декабря. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ежегодно ведомство совместно с МЖД реализует программу, которая поднимает престиж пригородного сообщения и его популярность. Он пояснил, что строятся главные пути, закупаются новые вагоны, ремонтируются и обновляются платформы и остановки, вводятся новые пассажирские сервисы.

Ликсутов отметил, что дополнительные поезда в будние дни запустили там, где были реализованы новые транспортные проекты по развитию инфраструктуры, – на Белорусском и Курском направлениях. Также число рейсов электричек увеличилось на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском, Киевском и Ленинградском направлениях.

Заммэра добавил, что в конце 2019 – начале 2020 года планируется запустить первые диаметры МЦД-1 и МЦД-2, повысив комфорт на пригородных электричках. По его словам, качество обслуживания будет таким же, как на МЦК и метро, а в будущем весь столичный рельсовый транспорт Московского региона интегрируют в единую сеть.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на информационных стендах станций, на сайте РЖД, ЦППК либо в их официальных приложениях на мобильных устройствах.

Ранее сообщалось, что ряд электричек и поездов дальнего следования курсирует по новому графику с 9 декабря. Появились дополнительные электрички и поезда.

Между Москвой и Смоленском ездит сдвоенная "Ласточка", между столицей и Ижевском следуют двухэтажные поезда, а между Москвой и Новозыбковом начал курсировать ежедневный прямой поезд.

Новые маршруты связывают Москву с Тамбовом, Муромом, Липецком, Казанью, Вологдой, Иваново и Старым Осколом. Впервые запустят прямой поезд, благодаря которому пассажиру смогут без пересадки ездить между Великим Новгородом и Нижним Новгородом.