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08:31

Популярность бесплатного Wi-Fi в электричках выросла вдвое

город технологии транспорт

08:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В прошлом году к бесплатной сети Wi-Fi в пригородных поездах подключились 11 миллионов раз. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году, тогда было зарегистрировано 5,6 миллиона интернет-сессий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Увеличился за год и объем переданного трафика. Он составил 1,8 миллиона гигабайт, что на 50 процентов больше, чем в 2017-м. Пользуясь бесплатным интернетом в электричках, пассажиры в основном просматривали видеозаписи, прослушивали аудиофайлы, общались в соцсетях и мессенджерах.

Порядка 35% всех интернет-сессий совершают пользователи 25–34 лет.

Бесплатная сеть Wi-Fi в электричках появилась в феврале 2016 года. Сейчас он доступен в 112 пригородных поездах. В 25 из них сервис появился в прошлом году, а в 18 – уже в этом. Причем ЦППК продолжит оснащать электрички беспроводным доступом в интернет.

Сеть действует в метро, на МУК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются более 2,5 миллиона человек.

Сергей Собянин ранее сообщал, что свыше 15 тысяч точек бесплатного доступа к Wi-Fi работает в столице. По его словам, в 2018 году в Москве городская сеть Wi-Fi значительно расширилась.

город технологии транспорт

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