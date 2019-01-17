Популярность бесплатного Wi-Fi в электричках выросла вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В прошлом году к бесплатной сети Wi-Fi в пригородных поездах подключились 11 миллионов раз. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году, тогда было зарегистрировано 5,6 миллиона интернет-сессий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Увеличился за год и объем переданного трафика. Он составил 1,8 миллиона гигабайт, что на 50 процентов больше, чем в 2017-м. Пользуясь бесплатным интернетом в электричках, пассажиры в основном просматривали видеозаписи, прослушивали аудиофайлы, общались в соцсетях и мессенджерах.
Порядка 35% всех интернет-сессий совершают пользователи 25–34 лет.
Бесплатная сеть Wi-Fi в электричках появилась в феврале 2016 года. Сейчас он доступен в 112 пригородных поездах. В 25 из них сервис появился в прошлом году, а в 18 – уже в этом. Причем ЦППК продолжит оснащать электрички беспроводным доступом в интернет.
Сеть действует в метро, на МУК, части городских автобусов и электричек, на остановках наземного транспорта. В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются более 2,5 миллиона человек.
Сергей Собянин ранее сообщал, что свыше 15 тысяч точек бесплатного доступа к Wi-Fi работает в столице. По его словам, в 2018 году в Москве городская сеть Wi-Fi значительно расширилась.
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