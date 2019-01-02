Более 15 тысяч точек бесплатного Wi-Fi работает в Москве – Собянин

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Свыше 15 тысяч точек бесплатного доступа к Wi-Fi работает в столице, написал Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

По его словам, в 2018 году в Москве городская сеть Wi-Fi значительно расширилась. "Сейчас в Москве больше 15 тыс. точек бесплатного доступа в интернет. Это на 22% больше, чем годом ранее", – отметил мэр.

Он уточнил, что активнее всего сеть развивалась в библиотеках. В 2019 году качество связи планируют улучшать дальше, добавил Собянин.

В конце ноября сообщалось, что с начала прошлого года пассажиры воспользовались Wi-Fi на городском общественном транспорте 15 миллионов раз. Всего за три года единой сетью MT_FREE воспользовались более 53 миллионов раз. Ежедневно ею пользуются более 2,5 миллиона человек.