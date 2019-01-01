Стоимость проезда в электричках Москвы увеличилась на 2 рубля

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Стоимость проезда в столичных электричках увеличилась с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья – на 1 рубль до 23 рублей", – сказали в ведомстве, передает "Интерфакс".

Также со 2 января изменятся тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте вырастет на 2 рубля и составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей. Проезд по тарифу "90 минут" в рамках карты "Тройка" будет стоить 59 рублей – на три рубля больше, чем в 2018 году. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1,9 тысячи рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, поскольку большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее.