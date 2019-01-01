Стоимость проезда в электричках Москвы увеличилась на 2 рубля

Стоимость проезда в столичных электричках увеличилась с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья – на 1 рубль до 23 рублей", – сказали в ведомстве, передает "Интерфакс".
Также со 2 января изменятся тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте вырастет на 2 рубля и составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей. Проезд по тарифу "90 минут" в рамках карты "Тройка" будет стоить 59 рублей – на три рубля больше, чем в 2018 году. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1,9 тысячи рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, поскольку большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.