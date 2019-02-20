Беспилотные автомобили планируют допустить на общие дороги к концу 2021 года

В российском законодательстве должны в конце 2021 года закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования, передает РИА Новости со ссылкой на паспорт национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
В документе говорится, что в сентябре текущего года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников.
К концу будущего года планируют разработать технологии, обеспечивающие такое движение.
Предполагается, что к концу 2024 года движение беспилотных автомобилей должно быть обеспечено уже на 55 участках.
Документ, разрешающий эксплуатировать на дорогах общего пользования "транспортные средства с высокой степенью автоматизации", подписал в ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правда, на дорогах Москвы беспилотники появятся только весной 2019 года.
На время эксперимента такие автомобили получат специальный знак, подразумевающий "Автономное вождение", – букву "А".
Ранее сообщалось, что в 2021 году в России появится первая в России автомойка для беспилотных автомобилей.
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