Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:24

Беспилотные автомобили планируют допустить на общие дороги к концу 2021 года

транспорт авто

18:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В российском законодательстве должны в конце 2021 года закрепить применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования, передает РИА Новости со ссылкой на паспорт национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

В документе говорится, что в сентябре текущего года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников.

К концу будущего года планируют разработать технологии, обеспечивающие такое движение.

Предполагается, что к концу 2024 года движение беспилотных автомобилей должно быть обеспечено уже на 55 участках.

Документ, разрешающий эксплуатировать на дорогах общего пользования "транспортные средства с высокой степенью автоматизации", подписал в ноябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правда, на дорогах Москвы беспилотники появятся только весной 2019 года.

На время эксперимента такие автомобили получат специальный знак, подразумевающий "Автономное вождение", – букву "А".

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России появится первая в России автомойка для беспилотных автомобилей.

транспорт авто

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика