Первая компания подала заявку на тестирование беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
"Разработчику беспилотного автомобиля предстоит пройти лабораторную техническую проверку во ФГУП "НАМИ", – пояснили в пресс-службе Агентству "Москва". По результатам этой проверки "будет принято решение о допуске на дороги", добавил собеседник агентства.
Разработчикам беспилотных автомобилей предоставили возможность подать заявку на их тестирование в столице и Татарстане с 1 декабря прошлого года. По словам соруководителя НТИ "Автонет" Александр Гурко, процедуры тестирования займут около трех–четырех месяцев и к весне беспилотные автомобили появятся на дорогах. Гурко добавил, что заинтересованность в участии уже выразили Scania, Volvo, "ГАЗ", а также "АвтоВАЗ", "КамАЗ" и Volkswagen. Всего в тестировании могут принять участие порядка 27 компаний, отметил представитель "Автонета".
Постановление о начале эксперимента с беспилотным транспортом ранее подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава кабмина напомнил, что похожие проекты реализуются в зарубежных странах. На время правительственного эксперимента беспилотные автомобили получат специальный знак, означающий "Автономное вождение" – букву "А".
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