Способные пропускать скорую помощь беспилотники протестируют в Москве

11 декабря, 06:10
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Беспилотные автомобили будут заранее знать о экстренных служб и будут пропускать такой транспорт автоматически.
Испытания такого автомобильного сервиса на базе технологии V2X впервые пройдут на скоростной автомобильной дороге М-11 "Москва – Санкт-Петербург".
Эта технология станет обязательной для беспилотных автомобилей, пояснил РИА Новости руководитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Роман Малкин.
Время прибытия скорой помощи может сократиться на 20 процентов, так как сигнал будет передаваться идущим впереди беспилотным автомобилям. Ожидается, что технология станет частью жизни россиян уже в 2025 году.
Соруководитель НТИ "Автонет" Александр Гурко ранее заявил, что проектирование таких транспортных средств начнется уже в декабре, а первые беспилотники выйдут на дороги через четыре–пять месяцев.
Машины-беспилотники испытают на дорогах столицы
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