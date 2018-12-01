Какие изменения ждут москвичей с 1 декабря

С декабря в Москве начнут тестировать беспилотные автомобили, агрегаторы такси введут наказания для водителей за превышение скорости, а центр города будут украшать к Новому году. О важных изменениях, которые ждут москвичей с начала месяца, читайте в материале портала Москва 24.

Зимние шины и знак "Шипы"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В ноябре вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения, согласно которым в зимние месяцы (с декабря по февраль) запрещается ездить на автомобиле с летней резиной. На легковой автомобиль можно поставить как шипованные, так и нешипованные фрикционные покрышки, главное – чтобы они имели маркировку "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующий рисунок в виде снежинки. Кроме того, запрещается устанавливать на одну ось автомобиля шины разных моделей.

Под это правило попадают также автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства и грузовики, имеющие допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. Однако в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не предусмотрен штраф за использование резины не по сезону. Таким образом, этот запрет носит рекомендательный характер.

Как выбрать зимнюю резину

При этом автомобилиста все-таки могут оштрафовать – но за использование изношенной зимней резины. Под это правило попадают и летние покрышки, которые имеют неглубокий рисунок по сравнению с зимними (менее четырех миллиметров). Штраф за этот вид нарушения (Ст. 12.5, ч.1 КоАП) – 500 рублей или предупреждение.

Для других категорий транспорта, кроме G (вездеходы), зимой обязательно нужно использовать цепи противоскольжения на ведущую ось, если нет зимних шин и позволяет конструкция.

Кроме того, с 8 декабря можно официально снимать знак "Шипы". С этого дня вступит в силу постановление российского правительства, отменяющее это обязательство. Знак перестал быть актуальным из-за того, что сейчас характеристики движения транспортного средства определяют другие факторы. В частности, конструкция автомобиля, наличие электронных систем торможения или стабилизации и степень его загруженности.

Беспилотные автомобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первых числах календарной зимы в столице начнется тестирование беспилотных автомобилей. Документ, разрешающий эксплуатировать на дорогах общего пользования "транспортные средства с высокой степенью автоматизации", подписал в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев. Правда, на дорогах Москвы беспилотники появятся только весной 2019 года.

На время эксперимента такие автомобили получат специальный знак, подразумевающий "Автономное вождение" – букву "А". Во время тестов за рулем беспилотника будет сидеть специалист-инженер, который в случае экстренной ситуации может быстро взять управление в свои руки. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года в Москве, а также в Татарстане. За это время на дорогах двух регионов появятся 100 беспилотных автомобилей. Тесты покажут эффективность работы автоматизированной системы вождения и подтвердят возможности использования таких машин на трассах.

Проверка тахографов

С 21 декабря вступают в силу новые требования по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов. В частности, сотрудники ГИБДД получат право проверять данные тахографа (специальный прибор, контролирующий скорость движения и соблюдение режима работы и отдыха водителя). Его должны устанавливать перевозчики на маршрутках, автобусах, грузовых фурах, электричках.

Точный перечень видов транспорта, которые должны быть оборудованы тахографом, требования к приборам и правила их установки, обслуживания и контроля определяются приказом Минтранса.

Оплата налогов

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

До 3 декабря необходимо оплатить имущественные налоги, включая транспортный и земельный налог. Произвести оплату можно по бумажной квитанции, через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы или через портал госуслуг. Уведомления направляются по месту прописки, даже если недвижимость находится в другом регионе. Для москвичей срок начисления пеней за несвоевременную уплату перенесен до 1 июля 2019 года.

Новогодние украшения

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Со 2 декабря в центре столицы начнут украшать к Новому году бульвары и пешеходные зоны. На улицах появятся гроты и домики с волшебными деревьями и животными. В парке "Музеон" установят огромные воздушные шары "Путешествие в Рождество" и зоны для фотографирования. На Лубянской площади появится 30-метровая искусственная ель, а вокруг нее – семь елей поменьше. Кроме того, более 100 зданий в центре украсят праздничной подсветкой. Завершить монтаж всех конструкций должны к 13 декабря.

Контроль таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

С декабря сервис "Яндекс.Такси" вводит автоматический мониторинг скорости движения машин во время их работы. Технология будет отслеживать дорожный трек водителя при помощи GPS. Если система заметит, что автомобиль превысил рекомендуемую скорость на 20 километров в час и более, то водитель получит уведомление. Если таксист "заработает" несколько таких предупреждений, ему ограничат доступ к заказам – сперва временно, а если его манера езды не изменится, – постоянно.

В будущем "Яндекс.Такси" планирует внедрить технологию, которая позволит выявить не только превышение скорости, но и опасную или некомфортную для пассажиров манеру езды. В частности, система будет фиксировать резкое торможение или резкий набор скорости, а также склонность к "эффектным" поворотам и перестройкам.

Названия аэропортов

1 декабря завершится голосование в конкурсе "Великие имена России", в рамках которого выбирают названия для российских аэропортов. Столичному аэропорту Домодедово вынесли на голосование имена маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова, ученого Михаила Ломоносова и экс-председателя российского правительства Евгения Примакова.

Аэропорту Шереметьево были отобраны имена ученого Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского и авиаконструктора Андрея Туполева. Аэропорту Внуково предложены имена ученого и конструктора Сергея Королева, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского и также Туполева. Победители будут объявлены 4 декабря. О том, как поменяются сами аэропорты, когда получат новые имена, читайте в нашем материале.

Иностранный капитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С декабря снимается ограничение на участие иностранных компаний в капитале малых российских предприятий. Но речь идет только о малом и среднем зарубежном бизнесе, не являющемся офшорным. Для крупных иностранных компаний квота остается на уровне 49%. Предполагается, что это нововведение поспособствует улучшению инвестиционного климата и позволит большему числу компаний воспользоваться льготами для малого и среднего бизнеса.