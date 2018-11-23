Как преобразятся московские аэропорты после получения новых имен

Более 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании всероссийского конкурса "Великие имена России", в ходе которого 47 аэропортам страны будут присвоены имена выдающихся личностей. Имена, которые лидируют на данный момент: для московского аэропорта Внуково – Сергей Королев (19387 голосов), для авиагавани Шереметьево – Александр Пушкин (10435 голосов), а для Домодедово – Михаил Ломоносов (15883 голоса). Итоговые результаты голосования объявят 5 декабря. Что ждет столичные аэропорты после завершения голосования, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Как назовут, так и полетит

12 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал шорт-лист конкурса "Великие имена России". В него вошли 123 варианта названий. Наиболее популярными стали имена героев Советского Союза, а также ученого Дмитрия Менделеева и императора Петра I. Например, аэропорту Домодедово вынесли на голосование имена маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова, ученого Михаила Ломоносова и экс-председателя российского правительства Евгения Примакова.

Аэропорту Шереметьево были отобраны имена ученого Дмитрия Менделеева, поэта Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского и авиаконструктора Андрея Туполева. А аэропорту Внуково предложено присвоить имя ученого и конструктора Сергея Королева, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского или также Туполева. До 30 ноября любой россиянин может выбрать один аэропорт страны из общего списка и проголосовать по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Отдать свой голос можно на сайте проекта, в соцсетях и методом анкетирования.

Всего в мире более 200 аэропортов, названных в честь великих людей. В США 60% аэропортов носят имена исторических личностей, в Европе – 35%. В России называть воздушные гавани именами знаменитых соотечественников начали относительно недавно. Сейчас есть, например, аэропорт Гагарин в Саратове, аэропорт имени Карамзина в Ульяновске или авиагавань имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Махачкале.



Как изменятся аэропорты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Секретарь Общественной палаты России (один из организаторов конкурса) Валерий Фадеев рассказал, что в первую очередь изменению подвергнется облик аэропортов.

"Предполагается, что меняться будут фасады, в том числе будет имя человека на фасаде. Во-вторых, в здании аэропорта будет экспозиция, посвященная человеку, имя которого будет присвоено аэропорту. Какой-то дизайн-проект должен быть реализован, чтобы люди, проходящие через здание аэропорта получили полезную информацию и эмоцию", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Кроме того, Фадеев не исключил, что дорожные знаки также будут дополняться новыми названиями. При этом, по его словам, международные коды и обозначения аэропортов останутся неизменными.

В пресс-службах аэропортов (Внуково, Шереметьево, Домодедово) сообщили, что полную концепцию изменений представят после окончания голосования и объявления официальных результатов. Во Внуково, например, могут выбрать космическую тему для оформления аэропорта.

"Пока четких планов нет, потому что нужно точное понимание, какое имя будет выбрано – и от этого будет все зависеть. Если отталкиваться от космической отрасли, то первый космонавт Юрий Гагарин после своего полета в космос прилетел как раз во Внуково. В аэропорту его встречали и отсюда он направился в Кремль. Скорее всего, это будет обыгрываться в таком ключе", – пояснили в пресс-службе Внуково.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Профессор Московского архитектурного института и экс-глава института Генплана Москвы Сергей Ткаченко считает, что внешние изменения аэропортов будут минимальными.

"Я думаю, что это будут весьма незначительные работы, аэропорты ограничатся большими красивыми вывесками и портретами внутри каждого здания. Во всем мире аэропорты именами людей называют сразу, и это не просто писатели и поэты – там все связано с государственными деятелями, которые что-то изменили в истории страны. Как тот же Шарль де Голль в Париже. В любом случае и у нас это все потом приживется", – уверен архитектор.

Что еще поменяют

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов



Сергей Ткаченко добавил, что изменения коснутся и других сфер.

"Это та же история, что и с переименованиями улиц, когда надо переделывать все документы, людям поменять паспорта с пропиской – это очень большая работа, о которой мы не всегда задумываемся. С аэропортом проще, но надо понимать, что некоторые документы, сайты аэропортов должны быть дополнены или переделаны. Также будет и с дорожными знаками. Любое переименование влечет за собой изменение всей визуальной информации", – отметил эксперт.

Заместитель руководителя экспертного центра "Пробок.нет" Андрей Мухортиков считает, что если будут дополнять новыми названиями дорожные щиты, то этот процесс займет определенное время.

"Нужно делать это постепенно в рамках реконструкции и замены каких-то дорожных щитов. Насколько я понимаю, речь не идет о полном переименовании, а о добавлении к существующему названию, поэтому нужды в срочном перепроектировании всех знаков и щитов, очевидно, нет", – пояснил он.