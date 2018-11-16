Заплатить по счетам: о каких налогах стоит вспомнить до Нового года

2018 год заканчивается, все уже готовятся к новогодним праздникам, а кто-то собирает вещи перед заслуженным отдыхом. Но прежде чем завершать год, нужно закрыть все налоговые обязательства. О том, что осталось оплатить до конца года и сколько все это будет стоить, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Налог на имущество

Этот вид налога необходимо заплатить, если у вас есть в собственности дом, квартира или дача. Также налогом облагается гараж или машино-место, апартаменты, склад, офис, магазин и автосервис. В этом году необходимо оплатить налог за 2017 год, это следует сделать не позднее 3 декабря 2018 года. Рассчитать имущественный налог можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ФНС, налоговое уведомление с квитанцией будет направлено только в электронном виде. Оплатить квитанцию можно сразу же на сайте ФНС либо в отделениях банка или через терминалы. В остальных случаях налоговое уведомление с квитанцией будет направлено в бумажном виде по почте не позднее 30 дней до срока окончания платежа.

В случае, если налоговое уведомление не пришло, это не значит, что налог не нужно платить. Рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию для выяснения причин или направить обращение на сайте ФНС через форму обратной связи. В случае несвоевременной уплаты налога за каждый день просрочки начисляются пени. Однако для москвичей в случае несвоевременной уплаты налога за 2017 год пени не будут начисляться до 1 июля 2019 года.



До 2015 года налог в городе Москве зависел от инвентаризационной стоимости недвижимости и никак не был связан с тем, сколько эта недвижимость действительно стоит. По новым правилам расчета, размер налога зависит от кадастровой стоимости недвижимости, приближенной к ее рыночной стоимости. До 2015 года налог в городе Москве зависел от инвентаризационной стоимости недвижимости и никак не был связан с тем, сколько эта недвижимость действительно стоит. По новым правилам расчета, размер налога зависит от кадастровой стоимости недвижимости, приближенной к ее рыночной стоимости. Кадастровая стоимость зависит от местоположения объекта недвижимости (округ, район), года его постройки, материала стен, его площади, расстояния до ближайшей станции метро, расстояния до зон рекреации (лес, парк и прочее), цен реальных сделок с недвижимостью и некоторых других параметров. При стоимости имущества до 10 миллионов рублей, налоговая ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости, от 10 до 20 миллионов рублей – 0,15%, от 20 до 50 миллионов рублей – 0,2%, от 50 до 300 миллионов рублей – 0,3%, более 300 миллионов рублей – 2%. По гаражам и машино-местам – 0,1%, по объектам в офисах и торговых объектах – 1,4%, в остальных – 0,5%. Также в этом году при расчете величины налога учитывается понижающий коэффициент – 0,6.



Также есть несколько категорий льготников, которые освобождаются от уплаты налогов на один объект из каждой категории имущества:

пенсионеры;

военнослужащие, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

инвалиды I или II группы, инвалиды с детства или дети-инвалиды;

член семьи военнослужащего, потерявшей кормильца;

супруга или отец (мать) военнослужащего или госслужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей;

участники Великой отечественной войны (ВОВ) и другие категории

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Транспортный налог

Транспортный налог необходимо заплатить каждому владельцу автомобиля, мотоцикла, мотороллера, снегохода, водного или другого транспорта. Налог можно оплатить через личный кабинет на сайте ФНС либо по квитанции, обратившись в местное отделение банка, также можно воспользоваться банковскими терминалами.

Если налогоплательщик не получал до этого единого налогового уведомления и при этом не относится к льготным категориям, то нужно сообщить в налоговую о своем автомобиле (в отделении ФНС, по почте или через официальный сайт). Для этого нужно подготовить заявление об имуществе и копию свидетельства о регистрации. Если этого не сделать и в итоге просрочить оплату, то придется уплатить штраф в размере 20% от суммы налога.

Оплатить транспортный налог за предыдущий год нужно до 3 декабря 2018 года. Рассчитать его можно на сайте ФНС.

Не нужно платить налог на весельные лодки, а также моторные лодки (с двигателем мощностью не выше 5 лошадиных сил); на легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами или приобретенные через органы соцзащиты (до 100 л/с); на промысловые морские и речные суда и на другие категории.



Для всех остальных категорий транспортных средств в Москве установлены следующие ставки транспортного налога в зависимости от мощности: для легковых автомобилей – от 12 до 150 рублей за л/с, для мотоциклов и мотороллеров – от 7 до 50 рублей за л/с, для автобусов – от 15 до 55 рублей за л/с, для грузовых автомобилей – от 15 до 70 рублей за л/с. Снегоходы и мотосани имеют ставку от 25 до 50 рублей за л/с в зависимости от мощности, катера и моторные лодки (от 5 л/с) – от 100 до 200 рублей за л/с, яхты и парусно-моторные суда – от 200 до 400 рублей за л/с, гидроциклы – от 250 до 500 рублей за л/с, самолеты и вертолеты с двигателями – 250 рублей за л/с, другие водные и воздушные транспортные средства без двигателей – 2 тысячи рублей. Для всех остальных категорий транспортных средств в Москве установлены следующие ставки транспортного налога в зависимости от мощности: для легковых автомобилей – от 12 до 150 рублей за л/с, для мотоциклов и мотороллеров – от 7 до 50 рублей за л/с, для автобусов – от 15 до 55 рублей за л/с, для грузовых автомобилей – от 15 до 70 рублей за л/с. Снегоходы и мотосани имеют ставку от 25 до 50 рублей за л/с в зависимости от мощности, катера и моторные лодки (от 5 л/с) – от 100 до 200 рублей за л/с, яхты и парусно-моторные суда – от 200 до 400 рублей за л/с, гидроциклы – от 250 до 500 рублей за л/с, самолеты и вертолеты с двигателями – 250 рублей за л/с, другие водные и воздушные транспортные средства без двигателей – 2 тысячи рублей. Кроме того, для легковых автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей действует повышающий коэффициент: от 1,1 до 3 в зависимости от стоимости и года выпуска.



От уплаты налога на одно транспортное средство также освобождаются:

герои Советского Союза, герои России, граждане, награжденные орденами Славы трех степеней;

ветераны и инвалиды ВОВ;

ветераны и инвалиды боевых действий;

инвалиды I и II групп;

один из родителей, опекун, или попечитель ребенка-инвалида;

владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил включительно;

один из родителей в многодетной семье и другие категории.

Льготы не распространяются на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил (свыше 147,1 киловатта), исключение – льготы для одного из родителей в многодетной семье. Кроме того, льготы не действуют для владельцев водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней.

Льготына легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил (свыше 147,1 киловатта), исключение – льготы для одного из родителей в многодетной семье. Кроме того, льготыдля владельцев водных, воздушных транспортных средств, снегоходов и мотосаней.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Земельный налог

Уплачивать земельный налог необходимо тем, кто имеет земельные участки в собственности, в бессрочном пользовании или в пожизненном наследуемом владении. Налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости участка. Налоговая начисляет его, основываясь на сведениях из Росреестра.

Сумма налога и срок уплаты указываются в едином налоговом уведомлении, которое направляют не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. В этом году налог нужно оплатить до 3 декабря 2018 года. Оплатить его можно в отделении банка или через терминал, а также на сайте ФНС в личном кабинете.

Если налогоплательщик никогда не получал единого налогового уведомления и при этом не относится к льготным категориям, то ему нужно сообщить о своем земельном участке, иначе с него могут взыскать штраф в размере 20% от неоплаченной суммы налога. Подать документы можно в отделение налоговой службы, в центр госуслуг "Мои документы", по почте или через личный кабинет на сайте ФНС. Не обязаны платить налог те, чьи земельные участки находятся в безвозмездном пользовании, или те, кто арендует участок.



Процентная ставка для земельных участков в Москве составляет: на участках для ведения садоводства, огородничества или животноводства – 0,025%; на участках для автостоянок (в том числе многоэтажных) и участках с жилыми домами или для их строительства – 0,1%; сельскохозяйственные участки и участки со спортивными объектами – 0,3%. Прочие земельные участки имеют налоговую ставку 1,5%.

Процентная ставка для земельных участков в Москве составляет: на участках для ведения садоводства, огородничества или животноводства – 0,025%; на участках для автостоянок (в том числе многоэтажных) и участках с жилыми домами или для их строительства – 0,1%; сельскохозяйственные участки и участки со спортивными объектами – 0,3%. Прочие земельные участки имеют налоговую ставку 1,5%.

Для некоторых льготных категорий (герои Советского Союза и России и другие), а также пенсионеров, налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади земельного участка на одного налогоплательщика. Кроме того, в Москве для некоторых категорий граждан действует дополнительное уменьшение налоговой базы – на один миллион рублей:

инвалидов I и II групп, инвалидов детства;

ветеранов и инвалидов ВОВ, а также боевых действий;

участвовавших в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС и других подобных аварий;

одного из родителей в многодетной семье.

не распространяются

"Москва в цифрах": уплата налогов

Налоги на доходы

Налоговые льготына земельные участки, сдаваемые в аренду.

Налоги на доходы (НДФЛ) обычно уплачивает работодатель (налоговый агент) ежемесячно, однако есть случаи, когда работодатель не может удержать требуемую сумму, поэтому передает сведения об этом в ФНС. Таким образом, налогоплательщик, у которого не удержали НДФЛ в 2016 и 2017 годах, должен уплатить необходимую сумму до 3 декабря 2018 при условии, что ему придет соответствующая квитанция из налоговой. Оплатить квитанцию можно через сайт налоговой или в банке, в том числе с помощью терминала.

Доходы, не облагаемые НДФЛ:

доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более трех лет;

доходы, полученные в порядке наследования;

доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника и другие

Мнение эксперта

По словам адвоката Алексея Гатина, лучший способ оплаты налоговых обязательств – в отделении банка. "Основная проблема заключается в том, что, когда люди пользуются онлайн-сервисами оплаты, то в налоговую инспекцию средства не всегда приходят правильно. Есть множество случаев, особенно у физлиц, когда они получают электронную квитанцию, а в квитанции люди определены по другому месту жительства и оплата проходит по другому КБК (коду бюджетной классификации. – M24) или в двойном размере, а также начинают начисляться пени", – пояснил эксперт.

Кроме того, есть нюансы по оплате налогов для наследников имущества. "Если у налогоплательщика была задолженность перед бюджетом, то все долги передаются по наследству: тот, кто принял это наследство, должен погасить все задолженности по налогам. При этом, начислять налог на нового собственника того или иного имущества начнут только после момента передачи имущества по наследству: не раньше и не позже", – добавил Гатин.