Кремль не получал новых предложений об организации встречи Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Российская сторона пока не получала новых предложений по поводу организации следующей встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, рассматривается ли по-прежнему Будапешт как приемлемая площадка для саммита, Песков ответил, что пока об этом речи не идет.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом. В Кремле отметили, что американский лидер позвонил президенту РФ для обсуждения текущей международной обстановки.

Основной акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном, а также на переговорах по украинскому урегулированию. Кроме того, стороны обсудили тему Венесуэлы, прежде всего "в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти".

Трамп назвал очень хорошим прошедший разговор с Путиным, уточнив, что в нем участвовало множество представителей администрации США и Кремля. Глава Белого дома выразил уверенность, что российская сторона готова конструктивно содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.