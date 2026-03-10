Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent до 78,84 доллара за баррель

Фото: 123RF.com/scharfsinn86

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2026 году до 78,84 доллара за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Таким образом, прогноз был повышен на 33,66%, с 57,69 доллара. В 2027-м средняя цена Brent может составить около 64,47 доллара за баррель.

В отчете сказано, что резкий рост стоимости связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. На закрытии торгов 9 марта цена нефти Brent составляла 94 доллара за баррель – это на 50% больше, чем в начале 2026-го, и стало самым высоким показателем с сентября 2023 года.

Среди причин – сокращение поставок нефти через Ормузский пролив и снижение ее добычи в странах ближневосточного региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается и танкеров с нефтью.

В результате 9 марта цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Позже ее стоимость снизилась на фоне новостей о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Российский лидер отметил, что мир ждет новая ценовая реальность по нефти и газу. По его словам, этот конфликт подтолкнет глобальную логистику ТЭК к более выгодным рынкам, а нынешние высокие цены на сырьевые товары носят временный характер.

