Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 19:50

Экономика

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent до 78,84 доллара за баррель

Фото: 123RF.com/scharfsinn86

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2026 году до 78,84 доллара за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Таким образом, прогноз был повышен на 33,66%, с 57,69 доллара. В 2027-м средняя цена Brent может составить около 64,47 доллара за баррель.

В отчете сказано, что резкий рост стоимости связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. На закрытии торгов 9 марта цена нефти Brent составляла 94 доллара за баррель – это на 50% больше, чем в начале 2026-го, и стало самым высоким показателем с сентября 2023 года.

Среди причин – сокращение поставок нефти через Ормузский пролив и снижение ее добычи в странах ближневосточного региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне эскалации Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов и предупредил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается и танкеров с нефтью.

В результате 9 марта цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Позже ее стоимость снизилась на фоне новостей о телефонном разговоре Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Российский лидер отметил, что мир ждет новая ценовая реальность по нефти и газу. По его словам, этот конфликт подтолкнет глобальную логистику ТЭК к более выгодным рынкам, а нынешние высокие цены на сырьевые товары носят временный характер.

"Деньги 24": стоимость нефти может превысить 200 долларов из-за ближневосточного конфликта

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономикаполитиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика