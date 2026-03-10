Форма поиска по сайту

10 марта, 18:53

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, которая ожидается на дорогах утром и ночью. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать до 09:00 субботы, 14 марта.

На этой неделе, с 9 по 15 марта, в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Однако в послеполуденные часы возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду.

Синоптики указали, что столбики термометра днем на этой неделе будут подниматься до плюс 5–10 градусов. При этом по ночам температура тоже будет высокой – около 0 градусов и даже выше.

Похолодание может прийти к концу второй декады марта, однако серьезных морозов уже не прогнозируется.

Температура поднялась выше нормы в Москве 10 марта

