10 марта, 21:40

КСИР опроверг информацию о сопровождении ВМС США танкера в Ормузском проливе

Фото: ТАСС/Zuma

Информация о том, что нефтяной танкер прошел через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, – ложь. Об этом в соцсети Х заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

Он подчеркнул, что ВМС США и их союзники будут сразу остановлены ракетами и торпедами Ирана.

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт на своей странице в Х сообщил, что военные провели успешную операцию по сопровождению нефтяного танкера в Ормузском проливе. Через полчаса он удалил это сообщение. Никаких объяснений после этого от министра не поступало.

Спустя время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, выступая перед журналистами, подтвердила, что военные США не сопровождали танкер в Ормузском проливе.

"Тем не менее такая возможность, безусловно, рассматривается, и президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) заявил, что обязательно воспользуется ею, если и когда это потребуется в подходящий момент", – добавила она.

Ормузский пролив оказался закрыт после обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля, когда Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и базы Вашингтона в регионе.

КСИР пообещал дать доступ к проливу любой стране, которая выдворит со своей территории послов США и Израиля.

Как подчеркнул Владимир Путин, в настоящее время маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. В 2025 году через него шла почти треть мирового морского экспорта нефти – около 14 миллионов баррелей в сутки.

Иран заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе

