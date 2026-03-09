Путин: мир ждет новая устойчивая ценовая реальность по нефти и газу

Фото: kremlin.ru

Мир ждет новая ценовая реальность по нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин на профильном совещании.

"Изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности. Это неизбежно произойдет", – отметил президент.

Как указал российский лидер, мировые нефтяные цены растут. В частности, за последнюю неделю они прибавили более 30%. При этом РФ предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке вызовут этот рост цен, а также поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

По словам Путина, конфликт на Ближнем Востоке подтолкнет глобальную логистику ТЭК к более выгодным рынкам, а нынешние высокие цены на сырьевые товары носят временный характер.

"Мы видим логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов и видим, что это самым негативным образом отражается на глобальном производстве, на глобальных цепочках. Бьют по промышленности и по всей, без всякого преувеличения, системе международных экономических отношений", – добавил глава государства.

Сейчас маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. При этом в 2025 году через пролив шло около трети мирового морского экспорта нефти – порядка 14 миллионов баррелей в сутки.

Президент России также указал на то, что нефтедобыча в регионе Ближнего Востока, ориентированная на экспорт через Ормузский пролив, рискует в ближайший месяц быть полностью остановлена.

"Хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывезти. Или очень сложно вывезти, или очень дорого вывозить", – отметил он, добавив, что попытки найти новые пути экспорта с Ближнего Востока сложны и дорогостоящи, тогда как топливо потребителям нужно уже сейчас.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что российские поставщики энергоресурсов всегда отличались своей стабильностью и надежностью. РФ продолжит поставлять нефть и газ тем странам, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакии и Венгрии.

Также Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от Евросоюза (ЕС) о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

"Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами", – заключил Путин.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть это небольшая плата за безопасность страны. Он выразил уверенность, что стоимость горючего быстро снизится, когда будет устранена ядерная угроза, исходящая от Ирана.