Трамп заявил, что недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен избранием Моджтабы Хаменеи в качестве верховного лидера Ирана. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.

В интервью израильскому изданию Times of Israel он также добавил, что будет следить за развитием событий. Кроме того, в настоящее время Вашингтон не рассматривает вопрос об отправке военных для охраны ядерных объектов в Исфахане.

"Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли", – отметил Трамп в интервью газете New York Post.

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ на это президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера не останется безнаказанным.

Позднее Совет экспертов Ирана объявил, что на экстренном собрании единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.

Владимир Путин направил Хаменеи поздравление в связи с избранием. Российский лидер выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.