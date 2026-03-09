График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

02:58

Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении 30-го этапа операции "Правдивое обещание-4" против Израиля и военных баз США в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает иранское гостелевидение со ссылкой на официальных представителей подразделения.

Отмечается, что по военным объектам Израиля и США был нанесен удар с использованием гиперзвуковых ракет "Фаттах" и сверхтяжелых ракет классов "Хорремшехр-4" и "Хейбар".

В КСИР подчеркнули, что все ракеты поразили свои цели. Подробности операции не приводятся.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в ответ Исламская Республика тоже начала атаки на еврейское государство и американские военные базы в странах Персидского залива.

При этом в Пентагоне заявили об усилении своей военной группировки на Ближнем Востоке, которая будет задействована в операции.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
