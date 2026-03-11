КСИР нанес удары по двум судам в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/Asteri

Иранские военные нанесли удары по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает иранская гостелерадиокомпания.

По данным КСИР, корабль EXPRESS ROME, который принадлежит сионистскому режиму и был под флагом Либерии, остановлен после игнорирования предупреждений. Контейнеровоз MAYUREE NAREE под флагом Таиланда также подвергся атаке при попытке незаконно пересечь пролив.

Как заявил представитель центрального штаба иранских сил "Хатам аль-Анбия" телеканалу Al Alam, Иран не допустит транспортировку нефти через Ормузский пролив в интересах США и их союзников.

Также он предупредил, что, если Вашингтон и Тель-Авив не прекратят атаки на Тегеран, цены на нефть взлетят до 200 долларов за баррель, и никакие искусственные меры не спасут нефтяной рынок.

Ормузский пролив оказался закрыт после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану, он ответил атаками по еврейскому государству и американским базам в регионе.

КСИР пообещал открыть доступ к проливу государствам, которые выдворят со своей территории послов США и Израиля. Тем временем Вашингтон заявил, что Тегеран якобы начал устанавливать мины в Ормузском проливе.

