Блогер Максим Кац заочно приговорен к 9 годам колонии

Суд в Москве заочно назначил блогеру Максиму Кацу (внесен в реестр иноагентов в РФ) 9 лет колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 40-летний Кац в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом в июле 2024-го блогер, находясь за границей, опубликовал в Сети еще одни сообщения без пометки, которая предупреждала бы, что материал создан иноагентом.

Против блогера было возбуждено уголовное дело. В 2025 году суд в Москве заочно арестовал Каца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Он также был объявлен в розыск на территории всех государств – членов Интерпола.

При этом Кац уже был заочно приговорен к 8 колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Также ему запретили на протяжении 4 лет заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Путем частичного сложения приговоров Кацу назначили не только 9 лет колонии общего режима, но и запретили заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в течение 6 лет.

Ранее дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента было возбуждено в отношении бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом). По версии следствия, в июле и октябре 2025 года он не предоставил в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством.

