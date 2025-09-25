Блогер Кац объявлен в розыск во всех странах – членах Интерпола

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxim_katz (Максим Кац признан в РФ иноагентом)

Блогер Максим Кац (признан в России иностранным агентом) объявлен в розыск на территории всех государств – членов Интерпола. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на судебные документы.

24 сентября Хорошёвский суд Москвы заочно арестовал Каца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

При этом уголовное дело против блогера возбудили в апреле 2025 года. По данным следствия, он дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Каца внесли в реестр физических лиц-иноагентов в июле 2022 года. В обосновании включения в список было указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина.