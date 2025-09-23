СК завершил расследование дела Гозмана о пропаганде терроризма в интернете

Фото: TАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

В Москве завершено расследование дела, возбужденного за пропаганду терроризма в Сети против политика Леонида Гозмана (признан иноагентом в России, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии СК, в 2023 году политик дал интервью иностранному изданию, в котором следователи и сотрудники Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России выявили признаки публичных призывов к осуществлению терактов в РФ, а также пропаганды терроризма.

Также сотрудники ведомства провели комплекс следственных и процессуальных мероприятий, в том числе психолого-лингвистическую экспертизу. В результате выводы специалистов и собранные доказательства полностью изобличают Гозмана в совершенном преступлении. В настоящее время дело передано в суд.

В декабре 2023 года против политика было возбуждено дело о фейках против армии РФ. Поводом стали заявления Гозмана, в которых он исказил информацию о действиях российских военных в украинской Буче.

В июле прошлого года политик был заочно приговорен к 8,5 года колонии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет.

