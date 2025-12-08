Роскачество: мобильные игры жанра "три в ряд" вызывают страх упущенной выгоды

Фото: depositphotos/DragonImages

Специальные системы ограничений, в число которых входят таймеры восстановления энергии, и временные акции вызывают страх упущенной выгоды, побуждая людей тратить время и деньги в мобильных играх жанра "три в ряд". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Также эксперты обратили внимание на механику социального давления, при которой игроков призывают вступать в команды, просить жизни у друзей и публичные рейтинги. Кроме того, такие игры способны "подсаживать" людей, предлагая щедрые бонусы в начале. В частности, в подобных играх присутствует большое количество видов валют и ресурсов, которые затрудняют оценку реальной стоимости покупок.

"Ключевой находкой эксперты называют искусственную сложность уровней. Многие из них спроектированы так, что до победы остается 1-2 хода, которые можно моментально докупить. Это создает у игрока чувство фрустрации и провоцирует на спонтанную трату денег", – говорится в сообщении.

Специалисты Роскачества отметили агрессивную рекламу таких игр, как Gardenscapes, Homescapes, Royal Match и Lily's Garden. Они зачастую демонстрируют игровой процесс, которого нет в реальности, и вводят людей в заблуждение.

Среди основных рисков для пользователей специалисты выделили низкий порог входа, иллюзию безобидности и побуждение к импульсивным покупкам.

Как подчеркнул глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, ведомство не призывает запретить такие игры, поскольку необходимо развивать ответственные индустрии. Для этого, по его мнению, стоит ввести добровольную сертификацию, которая будет открыто информировать игроков о видах манипулятивных механик.

Ранее Роскачество указало на агрессивную монетизацию в играх – гача-систему, то есть "рулетку", с низкой вероятностью получения ценного предмета или персонажа. В качестве примера они привели Genshin Impact и Honkai: Star Rail, которые используют комплексное воздействие. В Grand Mobile обнаружили прямые манипуляции через сообщения, которые вызывают чувство неполноценности.

