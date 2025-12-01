Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 18:05

Технологии

В игру "Земский собор" добавили уровни сложности и новые механики на основе отзывов

Фото: vk.com/smuta.games

Для игры "Земский собор" российской студии "Сайберия Нова" вышло обновление. Команда добавила уровни сложности, переработанные механики и технические улучшения на основе отзывов и поведения игроков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Одним из ключевых нововведений стал альтернативный вариант системы захвата цели, таргет-лок. Кроме того, студия улучшила техническую часть игры. Доработки направлены на повышение стабильности и комфорта при прохождении. Скачать обновленную версию можно на площадке VK Play.

Исполнительный продюсер студии Елизавета Майер отметила, что именно активное участие игрового сообщества помогло команде определить, что нужно улучшить. Игроки обсуждали концепции, делились впечатлениями после релиза и указывали на важные элементы баланса и геймплея. Благодаря этому разработчики смогли точнее настроить сложность и отдельные механики.

С момента выхода игры, 4 ноября, пользователи оставили более 475 отзывов на странице проекта в VK Play, из которых 398 – положительные. До этого студия уже выпускала хотфиксы и патчи, улучшавшие боевую систему, стабильность и задания. Сейчас пользовательский рейтинг "Земского собора" составляет 7,8 балла.

Игра сочетает исторический сеттинг и элементы приключенческого экшена. Она представляет собой продолжение истории, начатой в игре "Смута". Сюжет разворачивается в 1613 году, сразу после окончания Смутного времени.

Ранее Сергей Собянин открыл первую очередь Московского кластера видеоигр и анимации в "Сколкове". По его словам, в центре атриума установлен крупнейший в России медиаэкран площадью 800 квадратных метров и уникальная цифровая инсталляция с медиаповерхностью 191 квадратный метр.

Резидентами кластера стала 41 компания – 33 игровых и 8 анимационных студий. Проект объединяет полный цикл производства. Здесь есть студия захвата движения, звукозаписи, кинозал и современная техническая инфраструктура.

Читайте также


технологии

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика