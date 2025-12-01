В игру "Земский собор" добавили уровни сложности и новые механики на основе отзывов

Фото: vk.com/smuta.games

Для игры "Земский собор" российской студии "Сайберия Нова" вышло обновление. Команда добавила уровни сложности, переработанные механики и технические улучшения на основе отзывов и поведения игроков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Одним из ключевых нововведений стал альтернативный вариант системы захвата цели, таргет-лок. Кроме того, студия улучшила техническую часть игры. Доработки направлены на повышение стабильности и комфорта при прохождении. Скачать обновленную версию можно на площадке VK Play.

Исполнительный продюсер студии Елизавета Майер отметила, что именно активное участие игрового сообщества помогло команде определить, что нужно улучшить. Игроки обсуждали концепции, делились впечатлениями после релиза и указывали на важные элементы баланса и геймплея. Благодаря этому разработчики смогли точнее настроить сложность и отдельные механики.

С момента выхода игры, 4 ноября, пользователи оставили более 475 отзывов на странице проекта в VK Play, из которых 398 – положительные. До этого студия уже выпускала хотфиксы и патчи, улучшавшие боевую систему, стабильность и задания. Сейчас пользовательский рейтинг "Земского собора" составляет 7,8 балла.

Игра сочетает исторический сеттинг и элементы приключенческого экшена. Она представляет собой продолжение истории, начатой в игре "Смута". Сюжет разворачивается в 1613 году, сразу после окончания Смутного времени.

Ранее Сергей Собянин открыл первую очередь Московского кластера видеоигр и анимации в "Сколкове". По его словам, в центре атриума установлен крупнейший в России медиаэкран площадью 800 квадратных метров и уникальная цифровая инсталляция с медиаповерхностью 191 квадратный метр.

Резидентами кластера стала 41 компания – 33 игровых и 8 анимационных студий. Проект объединяет полный цикл производства. Здесь есть студия захвата движения, звукозаписи, кинозал и современная техническая инфраструктура.