Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столица представит медиаинновации на Московском индустриальном медиафоруме, который пройдет с 3 по 5 декабря в технопарке "Сколково". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие объединит ведущих разработчиков и производителей медиатехнологий. Для гостей подготовили выставку инновационных решений столичных компаний, отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, в рамках форума организуют специальную тематическую зону "МедиаТех Хаб". Там участники Московского инновационного кластера представят порядка 20 передовых решений, каждое из которых направлено на внедрение VR- и AR-реальности, создание более эффективных инструментов для производства контента и развитие мультимедийного оборудования.

На выставке "МедиаТех Хаб" одна из компаний покажет платформу для знакомства с виртуальными музеями, лекциями и 3D-галереями через трехмерную визуализацию, а также программное обеспечение (ПО) для интерактивных тэч-экранов. Другая организация представит видеостудию с прозрачной интерактивной доской для дистанционного обучения и съемки вовлекающего контента.

В тематической зоне посетителям продемонстрируют готовые решения для виртуального создания контента, в том числе ПО, которое помогает настроить связь между камерой и компьютерной графикой. Программа следит за движением камеры и работой ее объектива, передавая сведения в компьютер, чтобы виртуальный фон двигался и менялся.

В свою очередь, разработчик инновационного архитектурного освещения и световых проекций представит запатентованную технологию слайд-мэппинга – подсветки фасадов зданий. Это решение дает возможность устанавливать оборудование на стандартные опоры без воздействия на фасад, при этом свет не попадает в окна и остается внутри заданной поверхности.

Еще одна компания покажет самый быстрый 3D-сканер человека. Такое устройство создает цифровую копию человека, выдавая в качестве результата рекомендации по подбору одежды и оценку прогресса в фитнесе. Трехмерные модели также используются в компьютерных играх, системах VR/AR и других сферах.

Кроме того, гости увидят российское ПО для противодействия дипфейкам на базе нейросетей и алгоритмов глубокого обучения. Такое решение защищает банки, СМИ и госучреждения от мошенничества и распространения ложной информации.

На форуме также представят вендинговые аппараты с аудиогарнитурами и собственным приложением для экскурсией, платформу для подбора актеров и автоматизации работы кастинг-агентств и другое. Регистрация на Московский индустриальный форум доступна на сайте мероприятия.

Ранее Москва удостоилась почетной грамоты Минцифры России "За лидерство в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта". Более того, столица заняла лидирующее место по внедрению ИИ-решений в сферу здравоохранения. В рамках проекта "МосМедИИ" город делится разработками с медиками из регионов.