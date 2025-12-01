Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 09:13

Технологии

Столица представит медиаинновации на Московском индустриальном медиафоруме

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столица представит медиаинновации на Московском индустриальном медиафоруме, который пройдет с 3 по 5 декабря в технопарке "Сколково". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие объединит ведущих разработчиков и производителей медиатехнологий. Для гостей подготовили выставку инновационных решений столичных компаний, отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, в рамках форума организуют специальную тематическую зону "МедиаТех Хаб". Там участники Московского инновационного кластера представят порядка 20 передовых решений, каждое из которых направлено на внедрение VR- и AR-реальности, создание более эффективных инструментов для производства контента и развитие мультимедийного оборудования.

На выставке "МедиаТех Хаб" одна из компаний покажет платформу для знакомства с виртуальными музеями, лекциями и 3D-галереями через трехмерную визуализацию, а также программное обеспечение (ПО) для интерактивных тэч-экранов. Другая организация представит видеостудию с прозрачной интерактивной доской для дистанционного обучения и съемки вовлекающего контента.

В тематической зоне посетителям продемонстрируют готовые решения для виртуального создания контента, в том числе ПО, которое помогает настроить связь между камерой и компьютерной графикой. Программа следит за движением камеры и работой ее объектива, передавая сведения в компьютер, чтобы виртуальный фон двигался и менялся.

В свою очередь, разработчик инновационного архитектурного освещения и световых проекций представит запатентованную технологию слайд-мэппинга – подсветки фасадов зданий. Это решение дает возможность устанавливать оборудование на стандартные опоры без воздействия на фасад, при этом свет не попадает в окна и остается внутри заданной поверхности.

Еще одна компания покажет самый быстрый 3D-сканер человека. Такое устройство создает цифровую копию человека, выдавая в качестве результата рекомендации по подбору одежды и оценку прогресса в фитнесе. Трехмерные модели также используются в компьютерных играх, системах VR/AR и других сферах.

Кроме того, гости увидят российское ПО для противодействия дипфейкам на базе нейросетей и алгоритмов глубокого обучения. Такое решение защищает банки, СМИ и госучреждения от мошенничества и распространения ложной информации.

На форуме также представят вендинговые аппараты с аудиогарнитурами и собственным приложением для экскурсией, платформу для подбора актеров и автоматизации работы кастинг-агентств и другое. Регистрация на Московский индустриальный форум доступна на сайте мероприятия.

Ранее Москва удостоилась почетной грамоты Минцифры России "За лидерство в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта". Более того, столица заняла лидирующее место по внедрению ИИ-решений в сферу здравоохранения. В рамках проекта "МосМедИИ" город делится разработками с медиками из регионов.

"Познавательный фильм": Москва. Как устроены технопарки

Читайте также


технологиигород

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика