Фото: ТАСС/Zuma/i-Images/Martyn Wheatley

Вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского либо уже обсуждается, либо будет обсуждаться в рамках переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Посол подчеркнул, что обычно в рамках переговоров такие возможности легализации или подписания документов уже оговариваются внутри достигаемых договоренностей. В том числе речь идет о неком формате легализации власти.

"Я думаю, что подписывать договор со стороной, чья легитимность может быть оспорена, как и ее право вообще подписывать договор, брать на себя какие-то обязательства, не заинтересован никто", – отметил Мирошник.

Дипломат напомнил, что на территории Украины легитимность сохранила Верховная рада. Тем не менее ей нужно будет принять соответствующие решения, чтобы наделить спикера парламента необходимыми полномочиями.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США ведут стыковку трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине. Стороны работают в контексте долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Между тем пониманий о дате новой встречи российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока нет, добавил Ушаков. Также не планируется телефонный разговор Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.