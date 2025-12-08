Путин сообщил о повышении выплат работникам до 1 млн руб при рождении ребенка

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января 2026 года. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Данная сумма ранее была ограничена 50 тысячами, напомнил президент. По его словам, соответствующая мера является частью корпоративного демографического стандарта, который направлен на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей.

В настоящее время депутаты рассматривают законопроект, предусматривающий введение "родительской зарплаты" для неработающих матерей, воспитывающих детей. Предполагается, что выплаты должны быть не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка и предоставляться до совершеннолетия.

Кроме того, в правительство была внесена инициатива по введению обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка. Как пояснили авторы идеи, отсутствие такого отпуска является пробелом в системе поддержки семьи, так как первые недели жизни ребенка и восстановления матери являются периодом исключительной важности и требуют высокой нагрузки для семьи.

