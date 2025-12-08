Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 18:54

Общество

Путин сообщил о повышении выплат работникам до 1 млн руб при рождении ребенка

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без уплаты налогов и страховых взносов с 1 января 2026 года. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Данная сумма ранее была ограничена 50 тысячами, напомнил президент. По его словам, соответствующая мера является частью корпоративного демографического стандарта, который направлен на повышение участия бизнеса в достижении демографических целей.

В настоящее время депутаты рассматривают законопроект, предусматривающий введение "родительской зарплаты" для неработающих матерей, воспитывающих детей. Предполагается, что выплаты должны быть не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка и предоставляться до совершеннолетия.

Кроме того, в правительство была внесена инициатива по введению обязательного двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов при рождении ребенка. Как пояснили авторы идеи, отсутствие такого отпуска является пробелом в системе поддержки семьи, так как первые недели жизни ребенка и восстановления матери являются периодом исключительной важности и требуют высокой нагрузки для семьи.

Россиянок с детьми до 3 лет могут освободить от испытательного срока при приеме на работу

Читайте также


властьобщество

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика