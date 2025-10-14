Около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительная социальная поддержка будет назначена для 7,3 миллиона работающих родителей, которые воспитывают около 11 миллионов детей. Они получат семейную налоговую выплату, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей", – приводит его слова РИА Новости.

По словам главы ведомства, перерасчет налога на доходы физлиц пройдет по ставке 6%. Его получат родители двоих и более детей при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, имущество соответствует необходимым критериям, а у потенциального получателя отсутствуют долги по алиментам.

Представители пресс-службы Минтруда РФ добавили, что выплата будет производиться разово по итогам года. Граждане смогут подать заявление на ее получение после завершения сбора налоговой отчетности в электронном виде через "Госуслуги", в отделении Соцфонда или в МФЦ.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что российский бюджет на 2026–2028 годы предполагает индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки граждан. По ее словам, "детская" часть 3-летнего бюджета превысит 10 триллионов рублей.