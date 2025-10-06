Матвиенко заявила, что бюджет РФ предполагает индексацию маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский бюджет на 2026–2028 годы предполагает индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки граждан, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний.

По ее словам, "детская" часть 3-летнего бюджета превысит 10 триллионов рублей. В основе планирования всех государственных расходов на демографию должен лежать принцип высокой отдачи.

"Нужно следить, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект", – цитирует председателя Совфеда РИА Новости.

Программа субсидирования льготной семейной ипотеки вводилась ради поддержки рождаемости, поэтому она обязана следовать этим целям, так как государство тратит на это значительные бюджетные средства, сказала Матвиенко. Также она выступила за адресность субсидий.

"Предлагаем перейти к диверсификации ставки в зависимости от количества детей, а также создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания", – указала глава Совфеда.

Российский кабмин в конце сентября внес проект федерального бюджета на три ближайших года. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что бюджет России на 2026 год имеет военный характер.

При этом Минфин РФ в бюджет на следующий год закладывает ключевую ставку на уровне 12–13%, а прожиточный минимум составит 18 939 рублей.

